Einkaufsfestival Korea Sale Festa findet im Rekordumfang statt

Korea Sale Festa, das größte Einkaufsfestival in Südkorea, findet vom 1. bis 15. November im bisher größten Umfang statt.Laut dem Ministerium für Handel, Industrie und Energie sowie dem Organisationskomitee werden sich 1.328 Unternehmen am diesjährigen Festival beteiligen.Das sind fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Damals hatten 704 Unternehmen bei der Rabattaktion mitgemacht. Die diesjährige Teilnehmerzahl ist außerdem die höchste seit dem Start der Aktion im Jahr 2016.Dieses Jahr beteiligen sich alle 17 Provinzen und provinzfreien Städte an dem Festival.Auch im Ausland soll für das Festival geworben werden, damit nicht nur der Binnenverbrauch, sondern durch Direktkäufe im Internet auch der Export angekurbelt wird.