Tägliche Corona-Neuinfektionen auf höchstem Stand seit 42 Tagen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen neuen Covid-19-Fälle in Südkorea ist auf den höchsten Stand seit 42 Tagen gestiegen.Grund sind Clusterinfektionen in Pflegeheimen und medizinischen Einrichtungen wie Pflege- und Rehabilitationskrankenhäusern.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention KDCA teilte am Freitag mit, dass bis Mitternacht 155 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden bestätigt worden seien. Die Zahl der bisher nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen im Land betrage nun 25.698.Damit wurde den zweiten Tag in Folge eine zweistellige Zahl der Neuinfektionen verbucht.Es wurden weitere Infektionsfälle in Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko wie Pflegekrankenhäusern angesichts vieler Patienten in hohem Alter gemeldet. Zudem kam es zu vereinzelten Infektionsfällen im Zusammenhang mit kleinen Zusammenkünften oder Firmen. Dies löst die Besorgnis über eine stärkere Ausbreitung der Epidemie aus.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 nahm auf 455 zu. Am Donnerstag verstarben zwei weitere Corona-Patienten.