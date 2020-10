Kultur Ulju Bergfilmfestival eröffnet

Das Ulju Mountain Film Festival (UMFF), das einzige Festival für Bergfilme in Südkorea, ist heute eröffnet worden.



Der Slogan der fünften Auflage des Festivals im Landkreis Ulju in der Stadt Ulsan lautet „Noch ein Schritt“. Damit soll der Wunsch nach einer Kommunikation mit verschiedenen Zuschauern sowie Verbesserung des Status des einzigen Bergfilmfestivals des Landes zum Ausdruck gebracht werden.



Angesichts der Covid-19-Pandemie werden dieses Jahr die Filme auf der Webseite (www.umff.kr) online und in einem Autokino aufgeführt.



Das Festival dauert bis zum 1. November und damit zehn Tage. Damit geht es über einen fünf Tage längeren Zeitraum als in früheren Jahren.



Es werden 128 Filme aus 43 Ländern gezeigt.