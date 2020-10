Kulturminister von ASEAN plus Drei betonen Notwendigkeit von Kultur- und Kunstaustausch trotz Pandemie

Photo : YONHAP News

Kulturminister Park Yang-woo hat am Donnerstag am Kulturministertreffen der ASEAN plus Südkorea, China und Japan sowie am Korea-ASEAN-Kulturministertreffen teilgenommen.Dabei wurde über die internationale Kooperation im Kultur- und Kunstbereich inmitten der Covid-19-Lage diskutiert. Beide Treffen fanden angesichts der Pandemie virtuell statt.Beim ASEAN plus Drei-Treffen teilten die Delegationen der 13 Länder die Ansicht, dass trotz der Covid-19-Pandemie der internationale Kultur- und Kunstaustausch fortgesetzt werden müsse.Park schlug der ASEAN, dem südostasiatischen Staatenbund, formell vor, ein Korea-ASEAN-Organ für bildende Kunst und ein bilaterales Kooperationsorgan für Kulturerbe zu gründen. Die ASEAN stimmte zu, weitere Diskussionen über den Vorschlag zu führen.