Vorsitzender von Samsung Lee Kun-hee ist tot

Photo : YONHAP News

Der Vorsitzende von Samsung Electronics Lee Kun-hee ist im Alter von 78 Jahren gestorben.Der Elektronikkonzern gab in einer Mitteilung bekannt, Lee sei am Sonntagmorgen im Samsung Medical Center in Seoul gestorben. Die Beisetzung werde im engsten Familienkreis stattfinden.Lee war vor sechs Jahren, im Mai 2014, nach einem Herzinfarkt in das Krankenhaus gebracht worden.Lee wurde im Jahr 1942 geboren. Nach dem Tod seines Vaters Lee Byung-chul, der die Samsung-Gruppe gegründet hatte, übernahm Lee Kun-hee das Konglomerat 1987 und machte es zu einem der weltgrößten Elektronikhersteller.