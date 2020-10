Gesundheitsminister: Grippeimpfungen werden fortgesetzt

Photo : YONHAP News

Laut Gesundheitsminister Park Neung-hoo werden die Grippeimpfungen fortgesetzt.Auf einer Pressekonferenz am Sonntag sagte er, die Regierung bleibe bei ihrer Position, dass die kostenlosen Impfungen fortgesetzt würden. Es müsse eine Doppelpandemie verhindert werden, begründete er die Entscheidung der Regierung.Weil letzte Woche viele Todesfälle nach einer Grippeimpfung bekannt geworden waren, gab es Rufe nach einer Aussetzung der Impfungen. Mit Stand Samstag waren 48 Menschen gestorben, die wenige Tage zuvor die Grippeimpfung bekommen hatten. In den meisten Fällen handelte es sich um Menschen in ihren Siebzigern und Achtzigern.Die Regierung sieht jedoch keinen direkten Zusammenhang zwischen dem Ableben der Menschen und dem Impfstoff.Das betonte der Gesundheitsminister auf der Pressekonferenz am Sonntag erneut. Ihm zufolge seien 26 der 48 Todesfälle genauer untersucht worden. Dabei habe sich eine "nur sehr geringe Kausalität" gezeigt.Unter Berufung auf dieses Untersuchungsergebnis habe die Regierung daher beschlossen, mit den Impfungen fortzufahren. Die Wirksamkeit des Impfstoffes bei der Rettung von Menschenleben sei wissenschaftlich und historisch nachgewiesen, fügte der Ressortchef hinzu.