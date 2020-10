„Boy With Luv“ erreicht als zweites Musikvideo von BTS eine Milliarde YouTube-Klicks

Photo : YONHAP News

„Boy With Luv“ hat als zweites Musikvideo von BTS die Schwelle von einer Milliarde Klicks auf YouTube übertroffen.Laut der Agentur der K-Pop-Gruppe wurde die Eine-Milliarde-Hürde am Samstag gegen 23.12 Uhr genommen.Zuvor hatte das Musikvideo zu „DNA“ im Juni als erstes Musikvideo der Boyband die magische Marke geknackt.„Boy With Luv“ ist die erste Single-Auskopplung des im April 2019 erschienenen Albums „Map of the Soul: Persona”.Von BTS gibt es 26 Musikvideos, die auf dem Videoportal über 100 Millionen Mal angesehen wurden.