Fluggesellschaften nehmen Flüge auf Auslandsstrecken langsam wieder auf

Photo : YONHAP News

Koreanische Fluggesellschaften nehmen nach einem Quasi-Stillstand im internationalen Luftverkehr aufgrund der Covid-19-Pandemie langsam wieder Flüge auf Strecken innerhalb Asiens auf.Nach Angaben der Luftfahrtbranche am Sonntag bietet Korean Air ab diesem Monat wieder Flüge auf den Strecken nach Moskau, Zhengzhou (China) und Osaka an. Die Zahl der Flüge auf der Strecke Incheon und Ho-Chi-Minh-Stadt wurde von sechs auf sieben in der Woche erhöht.Korean Air bot im September wöchentlich 120 Flüge auf 30 Auslandsstrecken an, im Oktober werden 124 Flüge auf 33 Strecken in der Woche angeboten. Das entspricht jedoch lediglich 30 Prozent des Niveaus im Vorjahr, damals wurden 110 Auslandsstrecken bedient. Derzeit hat die größte Airline des Landes vier Flugziele in China im Angebot.Asiana Airlines nahm am 1. Oktober die Flugverbindung zwischen Incheon und der chinesischen Stadt Harbin erstmals seit sieben Monaten wieder auf. Asiana fliegt zurzeit vier Flughäfen in China an.Die Fluggesellschaft bietet wöchentlich 78 Flüge auf insgesamt 26 Auslandsstrecken an. Sie setzte am 13. Oktober einen vorläufigen Flug aus Fukuoka nach Incheon an und plant am Mittwoch einen weiteren Flug auf dieser Route.