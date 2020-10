Südkorea und China führen Folgeverhandlungen zu Freihandelspakt

Photo : YONHAP News

Südkorea und China eröffnen heute die neunte Runde der Folgeverhandlungen zu ihrem Freihandelsabkommen, um über eine weitere Marktöffnung bei Dienstleistungen und Investitionen zu diskutieren.Das koreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte mit, dass die Verhandlungen vom heutigen Montag bis Freitag virtuell stattfinden würden.Etwa 20 Handelsbeamte aus beiden Ländern werden am Verhandlungstisch sitzen.Beide Länder hatten bisher in acht Runden von Folgegesprächen verhandelt, um die Marktöffnung im Dienstleistungs-, Investitions- und Finanzbereich zu erweitern und den Investitionsschutz zu verbessern.Bei der neunten Runde werden beide Seiten den Wortlaut eines Abkommens über Dienstleistungen, Investitionen und Finanzbranche sowie wichtige Streitpunkte in Bezug auf die Marktöffnung erörtern.Ein Ministeriumsbeamter sagte, man werde Bemühungen unternehmen, um konkrete Diskussionen zu ermöglichen und Fortschritte zu erzielen.