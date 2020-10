IOC kondoliert zum Tod von Samsung-Chef Lee Kun-hee

Photo : YONHAP News

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat eine Stellungnahme abgegeben, um zum Tod des Vorsitzenden von Samsung Electronics, Lee Kun-hee, zu kondolieren.Lee war zwei Jahrzehnte lang IOC-Mitglied.Lee Kun-hee habe einen großen Beitrag zur Olympischen Bewegung und zum Erfolg der Olympischen Spiele geleistet, indem er nicht nur Samsung zu einem TOP-Partner des IOC gemacht habe, sondern auch die Olympischen Spiele weltweit beworben und die Verbindung zwischen Sport und Kultur gefördert habe, sagte IOC-Präsident Thomas Bach.Dieses olympische Erbe von Lee werde fortbestehen. Um ihm zu gedenken, werde das IOC die olympische Flagge in Lausanne halbmast hissen, hieß es weiter.Das IOC fügte hinzu, dass Lee 1996 als IOC-Mitglied gewählt worden und Mitglied der Kulturkommission (1997) und der Finanzkommission (1998-99) gewesen sei. Lee sei dann 2017 Ehrenmitglied geworden.Samsung wurde bei den Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano ein TOP-Sponsor, Sponsor der höchsten Kategorie. Der Vertrag wurde zweimal und zwar bis zu den Sommerspielen 2028 in Los Angeles verlängert.