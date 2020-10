Koreanisches Filmfestival in Paris findet trotz Pandemie statt

Photo : YONHAP News

Das jährliche Koreanische Filmfestival in Paris wird trotz der Covid-19-Pandemie am Donnerstag (Ortszeit) eröffnet.Bis 3. November werden bei der 15. Auflage 19 koreanische Spielfilme und 25 Kurzfilme im Kino Publicis Cinémas gezeigt, damit deutlich weniger als letztes Jahr.Der Eröffnungsfilm ist „Ok! Madam“ von Regisseur Lee Cheol-ha. Der Schlussfilm ist „Me and Me“ von Regisseur Jung Jin-young.Aufgrund der Pandemie wird es keine Veranstaltungen wie Auftritte von Regisseuren und Schauspielern geben. Die Organisatoren wollen zudem Zuschauer zu Ticketbuchungen im Internet und zur Abstandhaltung bei der Aufführung aufrufen. Zudem wird eine Maskenpflicht gelten und eine Fieberkontrolle durchgeführt.Die Organisatoren hatten angesichts der starken Covid-19-Ausbreitung in Frankreich bis zum Schluss gezögert, ob das Filmfestival stattfinden kann. Wegen des dort gestiegenen Interesses am koreanischen Kino entschieden sie sich schließlich zur Durchführung der Veranstaltung.