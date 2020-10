Bisher 51 US-Abgeordnete unterstützen Resolution für Erklärung von Ende des Koreakriegs

Photo : Getty Images Bank

Bisher haben 51 Abgeordnete eine dem US-Repräsentantenhaus eingereichte Resolution zur Aufforderung eines Endes des Koreakriegs unterzeichnet.Nach Angaben des Korean American Public Action Committee (KAPAC), einer Organisation koreanischstämmiger Wähler in den USA, am Sonntag (Ortszeit) unterzeichnete der Demokrat Al Green die Resolution als 51. Parlamentarier. Er habe nach Gesprächen mit koreanischstämmigen Wählern in seinem Wahlkreis in Houston im Bundesstaat Texas beschlossen, die Resolution zu unterstützen.Die Resolution war im Februar letzten Jahres vom demokratischen Abgeordneten Ro Khanna eingereicht worden, um ein formelles Ende des Koreakriegs und den Abschluss eines Friedensvertrags zu fordern.