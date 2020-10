Seoul stellt Südostasien 200 Millionen Dollar für Kampf gegen Covid-19 bereit

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will Ländern in Asien 200 Millionen Dollar für ihren Kampf gegen Covid-19 zur Verfügung stellen.Das Finanzministerium teilte am Montag mit, Kredite in Höhe von 200 Millionen Dollar aus dem Fonds für wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit (EDCF) für die Philippinen, Kambodscha und Bangladesch genehmigt zu haben.Südkorea will den Philippinen unter Berücksichtigung der dortigen dringenden Nachfrage im Gesundheits- und Medizinbereich 100 Millionen Dollar, damit die höchste Summe für ein einzelnes Land, bereitstellen.Kambodscha und Bangladesch werden jeweils 50 Millionen Dollar erhalten, damit ein System zur Reaktion auf Infektionskrankheiten aufgebaut und das Gesundheitssystem verbessert werden können.Die Regierung äußerte die Erwartung, dass die Unterstützung zur Verbreitung einer Gesundheitspolitik nach südkoreanischem Vorbild beitragen werde. Auch solle dadurch das globale Ansehen von Südkoreas Modell der Corona-Abwehr gesteigert werden.Die Kreditvergabe wurde im Rahmen eines Notprogramms beschlossen, das im April im Rahmen der Neuen Südpolitik und für die Reaktion auf Covid-19 vorgeschlagen worden war.