Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen klettert wieder in den 100er-Bereich

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen ist wieder in den 100er-Bereich geklettert.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) teilte heute mit, dass am Sonntag 119 Fälle gemeldet worden seien.Insgesamt wurden damit in Südkorea bislang 25.955 Ansteckungen registriert.Von den neuen Fällen werden 94 auf Ansteckungen innerhalb Südkoreas zurückgeführt. 25 Personen hatten sich im Ausland mit dem Covid-19-Erreger infiziert.Am Sonntag waren für den 24-Stunden-Zeitraum am Samstag 58 Infizierte gemeldet worden.Die meisten der neuen Ansteckungsfälle hängen mit Infektionsherden in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zusammen. Auch im Zusammenhang mit Familienzusammenkünften gab es Ansteckungen.Südkoreas Behörden bleiben trotz der vergleichsweise niedrigen Infiziertenzahlen in den letzten Tagen weiterhin sehr wachsam.Vor allem die Entwicklung in der Hauptstadtregion werde sehr aufmerksam verfolgt. Dort werden zurzeit die meisten Ansteckungen registriert. Von den 94 neuen Fällen entfielen 88 auf diese Region. Davon 20 auf Seoul, 65 auf die umliegende Gyeonggi-Provinz und drei auf die provinzfreie Großstadt Incheon.Die Zahl der Erkrankten mit schwerem Verlauf liege wie am Vortag bei 53.Neue Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurden nicht gemeldet. Bislang starben in Südkorea 457 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung.