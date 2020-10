Hanjin Transportation will ab November Paketzustellungen in Nacht einstellen

Photo : YONHAP News

Hanjin Transportation will als erster Paketdienstleister im Land ab November Paketzustellungen in der Nacht vollständig einstellen.Die Firma beschloss, ab 22 Uhr keine Pakete mehr zustellen zu lassen. Die bis dahin nicht zugestellten Pakete sollen am darauffolgenden Tag geliefert werden.Hanjin beschloss auch, auf eigene Kosten ab November schrittweise 1.000 Personen zur Unterstützung der Paketsortierung in seinen Betrieben und Agenturen einzusetzen.Die Firma will zudem bis zum ersten Halbjahr nächsten Jahres alle Paketzusteller der Arbeitsunfallversicherung beitreten lassen. Sie will ihre jährlichen medizinischen Vorsorgeuntersuchungen einschließlich der Untersuchung von Herzkreislauferkrankungen vollständig finanzieren.Hintergrund ist der Tod eines Paketzustellers, der für Hanjin arbeitete. Der 36-Jährige wurde am 12. Oktober tot aufgefunden. Dieser hatte beklagt, dass er überarbeitet sei.Daraufhin entschuldigte sich die Firma am 20. Oktober und versprach, Maßnahmen zur Verhinderung der Überarbeitung auszuarbeiten.