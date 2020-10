Koreanisches Musikfestival in London findet statt

Photo : YONHAP News

K-Music, ein Festival der koreanischen Musik in London, findet vom 31. Oktober bis 16. November statt.Das Koreanische Kulturzentrum in London teilte am Montag mit, in Kooperation mit Serious, dem Veranstalter des EFG London Jazz Festivals, das K-Music Festival abzuhalten.Angesichts der Covid-19-Pandemie findet das diesjährige Festival in einer Hybrid-Form, online und live, statt. Ab 31. Oktober werden 17 Online-Aufführungen auf den YouTube-Kanälen des Koreanischen Kulturzentrums in London und von Serios gleichzeitig übertragen.Zum Abschluss ist ein Live-Konzert in Zusammenarbeit zwischen der koreanischen Schlagzeugerin Suh Soo-jin und dem britischen Pianisten Kit Downes am 16. November im Londoner Jazzclub PizzaExpress Live geplant.