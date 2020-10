Wirtschaft Börse in Seoul verliert zum Wochenstart

Die südkoreanische Leitbörse hat zum Wochenstart verloren.



Der Kospi beendete den Handel 0,72 Prozent schwächer bei 2.343,91 Zählern.



Grund für den Rückgang war Skepis der Anleger für eine Erholung der Weltwirtschaft.



Der Anstieg der Corona-Infektionszahlen dämpfte offenbar die Hoffnung der Anleger auf eine rasche Erholung.



Die Zahl der täglichen Neuinfektionen in den USA habe über 80.000 erreicht und der Anstieg in Europa mache Lockdowns wahrscheinlicher. Dadurch würden die Schwankungen an der Börse wahrscheinlich zunehmen, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities der Nachrichtenagentur Yonhap.