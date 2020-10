Photo : YONHAP News

Fußballnationalspieler Son Heung-min hat in der Premier League erneut getroffen.Der Stürmer von Tottenham Hotspur erzielte am Montag im Spiel gegen den FC Burnley seinen achten Ligatreffer und zehnten Treffer insgesamt in der noch jungen Saison.Son traf in der 76. Minute per Kopf zum 1:0-Endstand. Die Vorlage hatte Sturmpartner Harry Kane gegeben.Son führt nun die Torschützenliste der Premier League alleine an. Hinter ihm liegt Dominic Calvert-Lewin vom FC Everton mit sieben Treffern.