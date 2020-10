AFP: EU unterstützt nigerianische Kandidatin für WTO-Chefposten

Photo : KBS News

Die Europäische Union will im Rennen um den Chefposten der Welthandelsorganisation (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala aus Nigeria unterstützen.Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete, hätten die Botschafter der EU-Mitgliedsländer bei einem Treffen am Montag (Ortszeit) in Brüssel die entsprechende Einigung erzielt.Bei ihrer ersten Diskussion hatten die Mitgliedsländer sich demnach noch nicht zwischen Okonjo-Iweala und ihrer Rivialin Yoo Myung-hee aus Südkorea entscheiden können. Im zweiten Versuch habe die Einigung dann erzielt werden können.Eine Informationsquelle in Europa sagte, dass sieben Mitgliedsstaaten gefordert hätten, in einer Erklärung bekannt zu machen, dass sie eigentlich Yoo bevorzugten. Jedoch habe die Mehrheit Okonjo-Iweala unterstützt.Die Union will am Dienstag (Ortszeit) ihre Unterstützung für Okonjo-Iweala öffentlich bekannt geben.Die WTO ermittelt seit 19. Oktober, welche von den beiden Finalistinnen ihre 164 Mitgliedsländer unterstützen. Die nächste WTO-Chefin soll bis 7. November durch eine Einigung der Mitglieder festgelegt werden.