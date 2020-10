Samsung Display erhält US-Genehmigung für Lieferung an Huawei

Photo : YONHAP News

Samsung Display hat von der US-Regierung eine Genehmigung dafür erhalten, bestimmte Display-Produkte an Huawei Technologies zu liefern.Ein Vertreter des koreanischen Displayherstellers teilte mit, dass Samsung eine Lizenz vom US-Handelsministerium erworben habe, um einige seiner OLED-Displays für Smartphones an Huawei zu exportieren.Samsung ist damit das erste südkoreanische Unternehmen, das eine US-Genehmigung für die Lieferung an Huawei erhielt, nachdem die US-Regierung im September harte Sanktionen gegen den chinesischen Kommunikationsausrüster verhängt hatte.Wie verlautete, hätten die USA jedoch noch keine Genehmigung für die Lieferung von Halbleiterspeichern, eine Kernkomponente für die Produktion von Smartphones, an Huawei erteilt. Daher ist noch ungewiss, ob Huawei tatsächlich koreanische Displays kaufen wird.