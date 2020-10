Wirtschaft US-Handelskommission vertagt Entscheidung im Streit zwischen LG Chem und SK Innovation erneut

Die Internationale Handelskommission (ITC) hat im Streit zwischen den südkoreanischen Batterieherstellern LG Chem und SK Innovation eine Entscheidung erneut vertagt.



Die ITC teilte am Montag mit, ihr Urteil am 10. Dezember bekannt zu geben. Begründet wurde die Verschiebung nicht.



Ursprünglich sollte die Entscheidung schon am 5. Oktober feststehen und war bereits einmal bis zum gestrigen Montag verschoben worden.



Beobachter spekulieren aufgrund der ungewöhnlichen Verschiebungen, dass der Fall der ITC schwer zu schaffen mache.



Die Trump-Regierung wünsche laut Berichten kein Urteil zuungunsten von SK Innovation. Denn dieses könnte ein Importverbot mit weitreichenden Folgen für amerikanische Autohersteller zu Folge haben.



LG Chem hatte in den USA im April zwei Beschwerden gegen den nationalen Konkurrenten eingereicht. SK Innovation soll Mitarbeiter von LG Chem abgeworben und auf diese Weise Betriebsgeheimnisse gestohlen haben.