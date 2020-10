Konferenz der UNESCO-Woche zur Medien- und Informationskompetenz eröffnet

Photo : YONHAP News

Eine UNESCO-Konferenz im Rahmen einer jährlich gefeierten Woche zur Medien- und Informationskompetenz ist am Montag eröffnet worden.Südkorea trägt anlässlich des 70. Jubiläums dessen Beitritts zur UNESCO erstmals die sogenannte Feature Conference der „Global Media and Information Literacy Week“ (MIL) aus.Die Konferenz findet bis Freitag statt, und zwar angesichts der Covid-19-Pandemie online. Das diesjährige Thema lautet „Resisting Disinfodemic“ (der Desinfodemie widerstehen).Die UNESCO-Chefin Audrey Azoulay betonte in ihrem Grußwort, dass jedes vierte YouTube-Video zu Covid-19 Falschinformationen enthalte. Falschinformationen hätten sich weltweit so schnell wie Covid-19 verbreitet.Sie rief die internationale Gemeinschaft zur Mitwirkung auf, um durch die Schaffung von Medien- und Informationskompetenz Widerstandsfähigkeit gegen Falschinformationen zu entwickeln.Die UNESCO veranstaltet seit 2012 jedes Jahr in der letzten Oktoberwoche die weltweite Woche zur Medien- und Informationskompetenz. Die Feature Conference wird von den Mitgliedsländern turnusmäßig ausgerichtet.