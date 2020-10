Familie von Lee Kun-hee strich in den letzten sechs Jahren fast drei Billionen Won Dividenden ein

Photo : YONHAP News

Die Familie des am Sonntag verstorbenen Vorsitzenden von Samsung Electronics, Lee Kun-hee, hat in den letzten sechs Jahren Dividenden in Höhe von fast drei Billionen Won eingestrichen.Die Summe der an die Familie ausgeschütteten Dividenden hat sich in diesem Zeitraum mehr als verdreifacht.Laut dem System für Datenanalyse, -abruf und -übertragung der Finanzaufsicht erhielt die Lee-Familie von 2014 bis 2019 eine Dividende in Höhe von zwei Billionen und 771,6 Milliarden Won (2,46 Milliarden Dollar) von den börsennotierten Unternehmen. Lee war 2014 nach einem Herzinfarkt ins Krankenhaus gekommen.Samsung Electronics machte dabei den größten Anteil aus. Von sämtlichen Dividenden in Höhe von 750 Milliarden Won in den Jahren 2018 und 2019 stammten rund 350 Milliarden Won von dem Elektronikriesen. Das Ergebnis wird darauf zurückgeführt, dass Samsung Electronics 2018 seine Dividende erhöhte.Die Dividenden an Lee selbst betrugen eine Billion und 798,8 Milliarden Won, das entspricht 64,9 Prozent der Gesamtsumme.