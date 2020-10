Frist für Inventurverkauf von Tax-Free-Produkten in Südkorea verlängert

Photo : YONHAP News

Das Zollamt hat die Frist für den Inventurverkauf von Tax-Free-Produkten in Südkorea verlängert.Die Behörde teilte heute mit, die Einfuhrabfertigung von Beständen an Tax-Free-Produkten zu verlängern, bis eine weitere Anweisung erteilt werde. Die sogenannte Rücksendung an dritte Personen werde bis Jahresende verlängert.Demnach dürfen die inländischen Dutyfreeläden ihre Bestände, die über sechs Monate lang bestehen, entweder in Südkorea weiter verkaufen oder beispielsweise durch chinesische Händler ins Ausland bringen lassen.Das Zollamt erklärte, die Maßnahme solle dazu dienen, die Dutyfreebranche angesichts des lang anhaltenden Umsatzrückgangs wegen der Covid-19-Pandemie bei der Krisenbewältigung zu unterstützen.