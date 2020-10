Ökologische Untersuchung im Mündungsbereich des Han geplant

Photo : KBS News

Im Mündungsbereich des Han-Flusses soll im kommenden Monat eine ökologische Untersuchung stattfinden.Den Plan machte das Vereinigungsministerium heute publik. Anfang November würden Untersuchungen im Mündungsbereich beginnen. Über die genauen Termine werde zurzeit mit den jeweiligen militärischen Stellen in dem Gebiet diskutiert.Abschnitte des Flusses bilden die Grenze zu Nordkorea.Ziel der Untersuchung dortiger Feuchtgebiete ist die Vorbereitung auf mögliche gemeinsame Inspektionen mit Nordkorea. Darauf hatten sich beide Koreas im September 2018 geeinigt.Anschließend kam es ab dem 5. November 2018 zu einer 35-tägigen gemeinsamen Untersuchung an der Flussmündung.Nach Angaben des Ministeriums habe es seitdem immer wieder Forderungen nach weiteren gemeinsamen Untersuchungen gegeben. Südkorea nehme diese in Anbetracht der derzeitigen Lage in den innerkoreanischen Beziehungen nun allein in Angriff, hieß es.