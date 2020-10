Internationales Erster Corona-Todesfall unter Südkoreanern in Indonesien

In Indonesien ist erstmals ein südkoreanischer Staatbürger an Covid-19 gestorben.



Laut der südkoreanischen Botschaft starb ein 58-jähriger Koreaner am Montag um 20.40 Uhr in einem Krankenhaus in Jakarta.



Er arbeitete bei einer koreanischen Firma in Semarang in Central Java, wurde jedoch wegen einer Rippenverletzung im Krankenhaus in der Hauptstadt behandelt.



Am letzten Donnerstag wurde er wegen Symptomen wie Atemnot auf die Intensivstation gebracht. Am Montagabend wurde er positiv auf Covid-19 getestet.



In Indonesien wurden bisher 27 Südkoreaner positiv auf das Coronavirus getestet. 23 Personen sind inzwischen genesen, drei weitere werden derzeit isoliert behandelt.