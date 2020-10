Außenministerin sieht Xis Äußerung zum Koreakrieg als Geschichtsentstellung an

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha hat betont, dass die Invasion Nordkoreas in Südkorea ein unleugbares historisches Faktum sei.Die entsprechende Äußerung machte Kang am Montag bei einer parlamentarischen Inspektion bezüglich der jüngsten Bemerkung des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping zum Koreakrieg. Xi hatte den Koreakrieg als imperialistische Invasion der USA definiert.Die Regierung habe China ihre Position eindeutig übermittelt und treffe nötige Maßnahmen, sagte Kang. Damit konterte sie die Kritik des Abgeordneten Kim Gi-hyeon von der Partei Macht des Volks, dass die Regierung auf solche Geschichtsverzerrungen durch China nicht genügend reagiert habe.Auch in einer Resolution des UN-Sicherheitsrats stehe, dass der Koreakrieg durch Nordkoreas Invasion in den Süden ausgebrochen sei. Die internationale Gemeinschaft müsse gut darüber informiert sein, weil es sich um eine unleugbare historische Tatsache handele, betonte Kang.Die Frage eines weiteren Oppositionsabgeordneten, ob Xis Äußerung eine Geschichtsverzerrung darstelle, bejahte Kang.Zugleich vermutete Kang als Hintergrund für Xis Äußerung einen Strategiewettbewerb zwischen den USA und China. Es sei jedoch nicht angemessen, die Absicht hinter Äußerungen des Staatschefs eines anderen Landes konkret einzuschätzen, hieß es weiter.