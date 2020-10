Wirtschaft Kospi in Seoul verliert 0,56 Prozent auf 2.330,84 Zähler

Der südkoreanische Leitindex Kospi hat am Dienstag 0,56 Prozent auf 2.330,84 Zähler verloren.



Grund für den Rückgang waren Sorgen über einen Anstieg der Corona-Infektionszahlen weltweit und Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der US-Wahl.



In Europa stiegen die Covid-19-Zahlen stark an, Frankreich melde über 50.000 Fälle an einem Tag, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities der Nachrichtenagentur Yonhap. Die Sorgen über einen Abschwung würden eine nur langsame Erholung der Weltwirtschaft wahrscheinlicher machen, wurde der Experte weiter zitiert.