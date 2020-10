Wirtschaft Südkorea bleibt Spitzenreiter bei Geschwindigkeit mobilen Internets

Südkorea hat bei der Geschwindigkeit des mobilen Internets die globale Spitzenposition verteidigt.



Das ergab der Oktober-Bericht von Ookla, Betreiber der Webseite zur Messung der Internetgeschwindigkeit „Speedtest“.



Mit Stand September beträgt die durchschnittliche Download-Geschwindigkeit in Südkorea 121 Mbps. Damit schnitt das Land unter 140 untersuchten Ländern am besten ab und lag den zweiten Monat in Folge an der Spitze.



Die Geschwindigkeit verbesserte sich um rund zehn Prozent verglichen mit August, damals waren es 113,01 Mbps.



Der Weltdurchschnitt liegt bei 36,96 Mbps.



Südkorea hatte in einem internationalen Datenvergleich im Mai letzten Jahres mit 76,74 Mbps Norwegen von Platz eins verdrängt, das fast ein Jahr lang an der Spitze gelegen hatte.