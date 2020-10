Medien: Beamter japanischen Außenministeriums besucht Südkorea

Photo : YONHAP News

Ein leitender Beamter des japanischen Außenministeriums kommt laut einem Medienbericht heute zu einem dreitägigen Besuch nach Südkorea.Shigeki Takizaki, Generaldirektor für Asien- und Ozeanienangelegenheiten, wolle offenbar einen Durchbruch zur Verbesserung der bilateralen Beziehungen erzielen, berichtete der japanische Sender NHK am Dienstag.Die Beziehungen zwischen beiden Ländern sind unter anderem wegen der Frage der Entschädigung von Opfern der Zwangsarbeit zur japanischen Kolonialzeit angespannt.Dem Bericht zufolge wird Takizaki unter anderem mit Kim Jung-han, Generaldirektor für asiatische und pazifische Angelegenheiten im Seouler Außenministerium, Gespräche führen.Der Besuch erregt Aufmerksamkeit, weil Südkorea binnen Jahresfrist in Seoul einen Dreier-Gipfel mit China und Japan abhalten will. Die drei Länder veranstalten das Gipfeltreffen im Wechsel.