Rentenkasse will Plan von LG Chem für Ausgliederung von Batteriesparte ablehnen

Photo : YONHAP News

Südkoreas nationale Rentenkasse will gegen den Plan von LG Chem stimmen, seine Batteriesparte auszugliedern.Die Entscheidung gab der zuständige Fachausschuss des National Pension Service (NPS) nach einer Sitzung am Dienstag bekannt.Man verstehe zwar die Absicht und den Zweck des Ausgliederungsplans, sei jedoch zu dem Schluss gekommen, dass der Schritt den Shareholder Value (Aktionärswert) des NPS untergraben könnte, hieß es zur Begründung.Die Rentenkasse hält 10,28 Prozent der Anteile an dem Chemieunternehmen und ist damit die zweitgrößte Anteilseignerin. LG Corporation ist mit etwa 33 Prozent Anteil der größte Anteilsinhaber.Die endgültige Entscheidung über den Ausgliederungsplan wird auf einer am Freitag geplanten außerordentlichen Hauptversammlung getroffen.Man bedauere sehr, dass NPS gegen den Plan sei, teilte LG Chem mit. Die Ausgliederung solle einer Erhöhung des Aktionärs- und Unternehmenswerts dienen. Die Firma wolle bis zur Hauptversammlung noch aktiver mit den Aktionären kommunizieren.