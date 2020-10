US-Diplomat: USA gegenüber jederzeitigen Gesprächen mit Nordkorea aufgeschlossen

Photo : YONHAP News

Die USA sind nach Angaben eines hochrangigen Diplomaten gegenüber Gesprächen mit Nordkorea aufgeschlossen.Man könne sich jederzeit und an jedem Ort treffen, sagte der für Korea und Japan zuständige Abteilungsleiter im Außenministerium, Marc Knapper, am Dienstag.Dialog sei wichtig für eine Lösung in der nordkoreanischen Nuklearfrage, sagte er bei einem virtuellen Seminar der in Washington ansässigen Denkfabrik Atlantic Council sowie der in Seoul ansässigen Ostasiatischen Stiftung.Knapper wies auf die drei Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un hin. Die USA hätten stets betont, dass die Tür für Gespräche offen gehalten werde.Die USA seien jederzeit zum Dialog bereit, weil eine friedliche Lösung auf dem Verhandlungsweg von höchster Wichtigkeit sei.Auch sei es sehr wichtig für Südkorea und die USA, im Gleichschritt und zusammengezurrt in Richtung einer Denuklearisierung Nordkoreas zu schreiten, sagte der Diplomat weiter.