Berühmte Nachtklubs in Seoul schließen am Halloween-Wochenende

Photo : YONHAP News

Berühmte Nachtklubs in Seoul wollen an diesem Wochenende schließen.Am 31. Oktober, dem kommenden Samstag, wird Halloween gefeiert.Laut Mitteilungen von Klubs werden große beliebte Klubs in den Vierteln Itaewon und Gangnam vom heutigen Mittwoch bis zum 3. November nicht öffnen.Sie hätten nach Diskussionen mit den Seuchenkontrollbehörden und lokalen Verwaltungen die Entscheidung von sich aus getroffen, um Covid-19 vorzubeugen, hieß es.Wie festgestellt wurde, mache auch ein Klub in Itaewon mit, wo es im Mai zu Corona-Infektionen kam. Ein Mitarbeiter dieses Klubs sagte, dass die Regierung verlangt habe, den Betrieb einzustellen.