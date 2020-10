Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat dem bulgarischen Ministerpräsidenten Bojko Borissow nach dessen Ansteckung mit dem Coronavirus eine schnelle Genesung gewünscht.Angesichts der plötzlichen Nachricht empfinde er großes Bedauern, schrieb Moon am Dienstag auf Twitter.Er hoffe, dass sich die Corona-Lage in Bulgarien bald stabilisieren werde, schrieb er weiter.Borissow hatte am Sonntag bekannt gegeben, dass er positiv auf das Coronavirus getestet worden sei.