Verstorbener Vorsitzender von Samsung Electronics Lee Kun-hee beigesetzt

Photo : YONHAP News

Die Trauerfeier für den am Sonntag verstorbenen Vorsitzenden von Samsung Electronics, Lee Kun-hee, hat heute stattgefunden.Lees Familie einschließlich Frau und drei Kindern sowie Manager und Mitarbeiter des Konzerns waren anwesend.Die Feierlichkeiten begannen am Mittwochmorgen mit einer Abschiedszeremonie im Samsung Medical Center in Seoul, wo der Traueraltar für ihn eingerichtet worden war.Die Trauerprozession zog am Privathaus des Verstorbenen im Seouler Viertel Yongsan, seinem Bürogebäude Seungjiwon und dem Betrieb von Samsung Electronics in Hwaseong in der Provinz Gyeonggi vorbei.Lee wurde auf dem Gräberfeld der Familie in Suwon beigesetzt.