Moon verspricht in Haushaltsrede Maßnahmen für Wirtschaftsbelebung

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat versprochen, aktiv Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft zu treffen.Es sei an der Zeit, eine deutliche Erholung der Wirtschaft zu verwirklichen, sagte Moon heute in seiner Rede vor der Nationalversammlung zur Erläuterung des Haushaltsplans für nächstes Jahr. Inmitten der schlimmsten Wirtschaftskrise der Menschheit seit der Großen Depression gehe die Republik Korea sowohl mit der Seucheneindämmung als auch mit der Wirtschaft gut um.Moon verwies darauf, dass die Wachstumsrate im dritten Quartal in den Plusbereich zurückgekehrt sei. Mit der Lockerung der Maßnahmen zur Seucheneindämmung seien Bedingungen für die Belebung des Konsums und der Binnennachfrage geschaffen worden.Der Staatschef betonte, dass Arbeitsplätze der Startpunkt für eine Wirtschaftserholung seien. Deshalb habe die Regierung im Haushaltsplan der Schaffung und Aufrechterhaltung von Arbeitsstellen Vorrang eingeräumt.Moon unterstrich auch die Umsetzung der koreanischen New Deal-Initiative mit einem Volumen von 160 Billionen Won, Investitionen in künftige Wachstumsmotoren und den Ausbau der Netze für Beschäftigung und soziale Sicherheit.In Bezug auf die Erschießung eines Fischereibeamten durch nordkoreanische Soldaten im Westmeer sagte Moon, dass aus diesem Anlass die Dringlichkeit eines Friedensregimes bestätigt worden sei. Er wolle ständig nach Gesprächen für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und dauerhaften Frieden suchen.