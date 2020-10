Südkoreas Kandidatin für WTO-Vorsitz offenbar abgeschlagen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Kandidatin für den Vorsitz der Welthandelsorganisation (WTO) Yoo Myung-hee liegt offenbar abgeschlagen zurück.In der letzten Auswahlrunde hat laut Berichten die Mehrheit der Mitgliedsstaaten die Nigerianerin Ngozi Okonjo-Iweala unterstützt.Der Vorsitzende des Generalrats, David Walker, habe am Mittwoch bei einer Sitzung von Botschaftern bei der WTO bekannt gegeben, dass die Mehrheit Okonjo-Iweala unterstütze. Das teilte das südkoreanische Außenministerium mit.Die endgültige Entscheidung solle bei einer Sondersitzung des Rates am 9. November bekannt gegeben werden, hieß es weiter.BBC meldete, dass 104 Länder die Nigerianerin an der Spitze der WTO sehen wollten. Für Yoo hätten sich 60 Mitgliedsländer starkgemacht.Die USA favorisieren offenbar die Südkoreanerin für den Spitzenposten. In der Sitzung am Mittwoch habe der US-Vertreter erklärt, dass die Nigerianerin nicht unterstützt würde.Letzte Woche hatte der US-Handelsbeauftragte eine klare Vorliebe für die südkoreanische Handelsministerin geäußert. Sie sei guten Glaubens eine Handelsexpertin. Sie rage mit einer 25-jährigen Karriere als erfolgreiche Unterhändlerin und Handelspolitikerin heraus, hatte es geheißen.