UN-Chef begrüßt Südkoreas Streben nach Klimaneutralität

Photo : YONHAP News

UN-Generalsekretär António Guterres hat die Ankündigung von Präsident Moon Jae-in begrüßt, Südkorea bis 2050 CO2-neutral zu machen.Der Generalsekretär sei sehr ermutigt von der Bekanntmachung der Zusage der Republik Korea durch Präsident Moon, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, teilte sein Sprecher Stéphane Dujarric mit. Das sei ein sehr positiver Schritt in die richtige Richtung nach Koreas beispielhaftem Grünen New Deal, der im Juli angekündigt worden sei.Präsident Moon stellte am Mittwoch in seiner Rede vor dem Parlament das Ziel vor, bis 2050 eine Kohlenstoffdioxidneutralität zu erreichen.Mit dieser Ankündigung schließe sich Südkorea, die elftgrößte Volkswirtschaft der Welt und der sechstgrößte Exporteur, einer wachsenden Gruppe wichtiger Volkswirtschaften an, die sich für die Schaffung einer nachhaltigen, CO2-neutralen und klimaresistenten Welt bis 2050 engagierten.Der Generalsekretär freue sich nun auf konkrete politische Maßnahmen, die für die Erreichung dieses Ziels vorgeschlagen und umgesetzt würden. Dies schließe ein, dass Südkorea einen überarbeiteten nationalen Klimabeitrag 2030 rechtzeitig bei der UN-Klimakonferenz 2020 (COP 26) einreiche, hieß es weiter.