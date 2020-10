US-Botschafter in Korea wird Seouls Ehrenbürger

Photo : YONHAP News

Der US-Botschafter in Südkorea, Harry Harris, wird ein Ehrenbürger der Stadt Seoul.Der kommissarische Bürgermeister Seo Jeong-hyup wird heute dem Diplomaten eine Ehrenbürgerurkunde überreichen.Die Stadtverwaltung erklärte, dass der Botschafter seit seinem Amtsantritt im Juli 2018 aktiv mit der Stadtregierung zusammenarbeitet habe, um den Austausch zwischen Seoul und dessen Partner- und Freundschaftsstädten in den USA auszubauen.Er habe in den letzten zwei Jahren während des Festivals „Jeongdong Culture Night“, ein Festival fürs Erfahren der Geschichte und Kultur des Viertels Jeong-dong, die Botschafterresidenz zugänglich gemacht, hieß es weiter.