Xi Jinping bekräftigt Freundschaft in Antwort auf Kims Glückwunschbotschaft

Photo : YONHAP News

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat eine Antwort auf eine Glückwunschbotschaft von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zum Gründungsjubiläum der Volksrepublik China gesendet.Das berichtete die staatliche Zeitung Nordkoreas „Rodong Sinmun“ am Donnerstag.Xi schrieb laut der Zeitung in seiner am 24. Oktober geschickten Botschaft, dass die traditionelle Freundschaft zwischen beiden Ländern im Lauf der Zeit solider werde. Er und der Vorsitzende hätten in letzter Zeit eine enge Kommunikation aufrechterhalten und die Beziehungen zwischen den beiden Parteien und beiden Ländern an die Schwelle einer neuen historischen Zeit geführt.China sei bereit, zusammen mit den nordkoreanischen Genossen die traditionelle Freundschaft zwischen beiden Staaten von Generation zu Generation zu entwickeln und Frieden, Stabilität sowie die Entwicklung in der Region zu fördern, hieß es weiter.Xi gratulierte zugleich zum 75. Gründungsjubiläum der herrschenden Arbeiterpartei Nordkoreas und lobte „große Erfolge beim sozialistischen Aufbau“ in den letzten 75 Jahren.Kim hatte am 1. Oktober eine Botschaft an Xi geschickt, um zum 71. Gründungsjubiläum der Volksrepublik zu gratulieren.