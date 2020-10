Unternehmensstimmung hellt sich deutlich auf

Photo : Getty Images Bank

Die Unternehmungsstimmung in Südkorea hat sich angesichts der verlangsamten Ausbreitung von Covid-19 deutlich aufgehellt.Nach Angaben der Zentralbank betrug der Geschäftsklimaindex BSI in der gesamten Industrie 74 im Oktober. Das sind zehn Punkte mehr als einen Monat zuvor.Damit wurde der stärkste Anstieg seit April 2009 verzeichnet, als das Land sich von der globalen Finanzkrise erholt hatte.Der Geschäftsklimaindex im verarbeitenden Gewerbe kletterte um elf Punkte auf 79. Der Index bei kleinen und mittleren Herstellerunternehmen nahm um 18 Punkte zu und damit so stark wie seit der Einführung der entsprechenden Statistiken im Januar 2003 nicht mehr.Der Geschäftsklimaindex war von Mai bis August stets gestiegen, bevor es im September infolge der erneuten Ausbreitung von Covid-19 abwärts ging.