Moon dankt WHO-Chef für positive Bewertung von Koreas Reaktion auf Covid-19

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, für dessen Lob für Südkoreas Vorgehen im Kampf gegen Covid-19 gedankt.Moon schrieb auf seinem Twitterauftritt, er bedanke sich dafür, Koreas Bemühungen um die Reaktion auf Covid-19 hoch bewertet zu haben. Er führte dann die relativ erfolgreiche Bewältigung der Corona-Krise in Südkorea darauf zurück, dass alle Bürger als Hauptakteure bei der Seucheneindämmung gehandelt hätten.Die auf Koreanisch geschriebene Botschaft des Generaldirektors habe die Bürger sehr ermutigt. Man werde auch künftig mit der WHO kooperieren und sich zusammen mit der internationalen Gemeinschaft bemühen, um die Covid-19-Pandemie zu überwinden, schrieb Moon weiter.Der WHO-Chef hatte am Dienstag in einem auf Koreanisch verfassten Tweet geschrieben, die Reaktion der Republik Korea habe gezeigt, dass die Solidarität und die Einhaltung der bestätigten öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen die Covid-19-Pandemie wirksam unter Kontrolle halten könnten. Er danke der Führungsstärke von Präsident Moon und der Kooperation von Außenministerin Kang Kyung-wha und Gesundheitsminister Park Neung-hoo.