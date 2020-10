Höchstes Gericht bestätigt 17-jährige Haftstrafe für Ex-Präsident Lee

Photo : YONHAP News

Der Oberste Gerichtshof hat eine in der Vorinstanz auferlegte 17-jährige Haftstrafe für den ehemaligen Präsidenten Lee Myung-bak wegen Bestechlichkeits- und Unterschlagungsvorwürfen bestätigt.Das Richtergremium bestätigte am Donnerstag auch eine Geldstrafe in Höhe von 13 Milliarden Won und eine weitere Zahlung in Höhe von 5,78 Milliarden Won.Es bestehe kein Fehler im Urteil in der Vorinstanz in Bezug auf die Feststellung der Tatsachen der Unterschlagung oder der Bestechlichkeit, hieß es.Lee war im April 2018 wegen des Vorwurfs angeklagt worden, als eigentlicher Eigentümer des Autoteilezulieferers DAS im Zeitraum von 1992 bis 2007 insgesamt 33,9 Milliarden Won unterschlagen zu haben. Auch wurde ihm vorgeworfen, Bestechungsgeld in Höhe von elf Milliarden Won angenommen zu haben. Dazu zählten Gerichtskosten in Höhe von 6,77 Milliarden Won in den USA, die Samsung für DAS gezahlt hatte.