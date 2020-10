300 Knochen bei Suche nach Gebeinen von Kriegsgefallenen in DMZ geborgen

Photo : YONHAP News

Das Verteidigungsministerium hat bei der Suche nach den sterblichen Überresten von im Koreakrieg Gefallenen in der demilitarisierten Zone (DMZ) Knochen von vermutlich 130 Gefallenen gefunden.Das Ministerium teilte am Donnerstag mit, vom 20. April bis zum 27. Oktober in der Umgebung des Hügels Hwasalmeori etwa 300 Knochen und 17.000 Gegenstände geborgen zu haben.Am 14. Oktober sei die Erkennungsmarke eines südkoreanischen Unteroffiziers namens Song Hae-gyeong gefunden worden, hieß es. Wie verlautete, sei der Unteroffizier des 31. Regiments der Zweiten Infanteriedivision am 11. Juli 1953, dem letzten Tag des 4. Gefechts um den Hügel, gefallen.Das Ressort will eine weitere Identifizierungsarbeit durchführen, um einen Zusammenhang von vor Ort geborgenen Knochen und dem Soldaten zu ermitteln.Die 300 gefundenen Knochen werden vermutlich 130 Gefallenen zugeordnet, davon sind 30 weitgehend vollständig erhalten.Zu den 17.000 gefundenen Gegenständen von Kriegsgefallenen zählen fünf kugelfeste Jacken der US-Armee und 28 Gasmasken der chinesischen Truppen.