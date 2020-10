Internationales Zwangsveräußerung von Vermögen japanischer Firma für Entschädigung von Zwangsarbeitern droht

Die Zwangsveräußerung der beschlagnahmten Vermögenswerte eines japanischen Unternehmens zur Entschädigung früherer Zwangsarbeiter wird anscheinend in Kürze erfolgen.



Laut einer Bürgergruppe für die Unterstützung früherer Zwangsarbeiterinnen beschloss das Bezirksgericht Daejeon, nach der gescheiterten Zustellung an Mitsubishi Heavy Industries das entsprechende Prozessdokument durch eine öffentliche Bekanntmachung zu übermitteln.



Auf diese Weise wird ein Dokument als zugestellt betrachtet, nachdem eine Streitpartei den Empfang verweigerte und vor Gericht nicht erschien.



Die Frist für die Zustellung durch die öffentliche Bekanntmachung dauert bis 10. November. Sollte Mitsubishi sich während dieser Frist nicht äußern, bleibt nur die Gerichtsentscheidung übrig.



Fünf Koreaner hatten im Oktober 2012 wegen der Zwangsrekrutierung zur japanischen Kolonialzeit Mitsubishi auf Entschädigung verklagt. Das Oberste Gericht hatte im November 2018 geurteilt, dass die Firma den Klägern 100 bis 150 Millionen Won Entschädigung pro Kopf zahlen müsse.



Da die Firma das Urteil nicht befolgte, ließen die Kläger die Vermögenswerte in Südkorea beschlagnahmen und beantragten einen Veräußerungsbefehl.