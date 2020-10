Korea-ASEAN-Modewoche online eröffnet

Photo : YONHAP News

Modenschauen von Modedesignern aus Südkorea und dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN finden online statt.Die Korea-ASEAN-Modewoche wurde am Donnerstag in Busan eröffnet. Die diesjährige Veranstaltung findet bis Samstag statt und zwar angesichts der Covid-19-Pandemie online und ohne Zuschauer.Jeden Tag von 11 bis 17.30 Uhr werden Modenschauen und weitere Veranstaltungen auf der offiziellen Webseite (akfw.or.kr) und auf dem YouTube-Kanal live gestreamt. Daran nehmen beliebte Modedesigner von 24 Firmen Südkoreas und der zehn ASEAN-Länder teil.Auch ein Modefestival von Studenten an acht Universitäten in Busan sowie ein virtuelles Forum stehen auf dem Programm.