Steigende Corona-Fallzahlen weltweit sorgen für Rückgang des Kospi

Photo : YONHAP News

Steigende Fallzahlen weltweit haben am Donnerstag für einen Rückgang des Kospi gesorgt.Der Leitindex büßte 0,79 Prozent auf 2.326,67 Zähler ein.Der Kospi war mit Verlusten in den Handel gestartet, nachdem in den USA der Dow Jones am Mittwoch 3,43 Prozent verloren hatte.Der Crash an den Börsen in den USA und Europa sei im Wesentlichen auf Corona-Ausbrüche zurückzuführen, wurde Seo Sang-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert. Diese werde die Stimmung bis auf Weiteres trüben, fügte er hinzu.