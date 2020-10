Online-Veranstaltung zur Bekanntmachung koreanischer Küche und Restaurants in Berlin

Photo : YONHAP News

In Berlin findet eine Online-Veranstaltung zur Bekanntmachung der koreanischen Küche und koreanischer Restaurants statt.Die Organisation „KREAT!“ teilte am Donnerstag mit, die „Delicious! Korean Week 2020“ bis 15. November zu veranstalten.Wer ein Gericht von einem der acht beteiligten koreanischen Restaurants kauft und ein Foto davon online teilt, kann an der Verlosung von Essensgutscheinen im Wert von bis zu 50 Euro teilnehmen.Die acht Restaurants veröffentlichen die Rezepte von acht Gerichten auf YouTube. Wer genau nach diesem Rezept kocht und dies online teilt, kann als Gewinner eines Geschenks ausgelost werden.Der Event erfolgt auf YouTube, Facebook und Instagram und wird vom südkoreanischen Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus und der Koreanischen Stiftung für Internationalen Kulturaustausch unterstützt. Ziel ist die Werbung für die koreanische Küche und Restaurants angesichts der geschrumpften Nachfrage infolge der Covid-19-Ausbreitung und der Verschärfung der Corona-Einschränkungen ab 2. November.