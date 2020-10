Eisbrecher Araon nimmt mit Forschern an Bord Kurs auf Antarktis

Photo : YONHAP News

Der einzige Eisbrecher Südkoreas, Araon, wird am Samstag zu einer 139-tägigen Antarktis-Fahrt aufbrechen.Die Araon wird mit 84 Menschen einschließlich der neuen Winter-Besatzung aus 35 Forschern der beiden koreanischen Forschungsstationen in der Antarktis an Bord im Hafen von Gwangyang abfahren.Zur Covid-19-Vorbeugung wird das Schiff ohne Zwischenstopp direkt zum Südpol fahren.Nach dem Erreichen der Antarktis werden die neuen Forschungsteams der Jang-Bogo-Station in der Terra-Nova-Bucht und der König-Sejong-Station auf der König-Georg-Insel die alten Gruppen ablösen.Nach der Unterstützung von Forschungsaktivitäten in Gewässern in der Umgebung beider Stationen wird der Eisbrecher erst im März nächsten Jahres nach Südkorea zurückkehren.