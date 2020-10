Zahl der Corona-Neuinfektionen dritten Tag in Folge dreistellig

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat den dritten Tag in Folge über 100 gelegen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Freitag mit, dass am Donnerstag 114 neue Infektionsfälle bestätigt worden seien. Die Gesamtzahl der bislang nachgewiesenen Infizierten im Land erreiche 26.385.Von den neuen Fällen gab es 93 lokale Infektionen, während 21 Fälle aus dem Ausland eingeschleppt wurden.59 weitere Patienten wurden genesen aus der Quarantäne entlassen. Derzeit werden 1.695 Infizierte isoliert behandelt, 51 in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf.Am Donnerstag verstarb ein weiterer Corona-Patient. Die Zahl der Virustoten beträgt nun 463.